Gündem Büyükçekmecede TIR devrildi Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı
İSTANBUL

Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Son Dakika: ​Edirne istikameti trafiğe kapandı
Devrilen TIR böyle görüntülendi.

TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZK 0852 plakalı tır, Beylikçayır Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesinden ayrılan tırın çekicisi, viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR şoförü, gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye görevlisinin yardımıyla iple yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

İKİ SAATİN SONUNDA TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, TIR kaldırıldı, yol temizlendi. TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat sonra trafiğe açıldı.


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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
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