Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da buzlanan yolda ilerlemekte zorlanan araçların üzerine çıktılar

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından araçlar, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, buz tutan yolda lastiklerin kaymaması için araçların üzerine çıkarak ağırlık oluşturmaya çalıştı. Vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedilen o görüntüler, eğlenceli anlara sahne oldu.