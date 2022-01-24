Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.12’de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Oia köyüne yalnızca 4 kilometre mesafede.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 24.10 km.Cyclades (Yunanistan), 229.03 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 24.01.2022, 13:12:43 TSİ
Enlem : 36.1971 N
Boylam : 25.1736 E
Derinlik : 6.50 km
Detay : https://t.co/katQZ98JNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Kandili sosyal medyadan duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 13.12’de, merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.