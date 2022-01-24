Gündem Ege Denizinde 42 büyüklüğünde deprem
ANKARA

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.12’de, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika: Egede deprem! son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.12’de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Oia köyüne yalnızca 4 kilometre mesafede.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 13.12’de, merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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