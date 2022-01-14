Gündem Erivanla 13 yıl sonra ilk görüşme
POLİTİKA

Erivan'la 13 yıl sonra ilk görüşme

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.

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​son Dakika: Erivanla 13 yıl sonra ilk görüşme
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Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan görüşmesinin 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz gün Reuters’ta yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise geçen aralık ayında Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme adımlarının karşılıklı olarak atılacağını duyurmuştu.

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