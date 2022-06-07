FETÖ'nün TSK yapılanmasına dokuz ilde operasyon: 21 şüpheli için gözaltı kararı

Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile imzalanan protokol Rum tarafını çok rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'ın 'Ada'nın tek sahibi edasıyla yaptığı' açıklamalara sert sözlerle yüklendi. KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolün 'Rum kesimini çok rahatsız ettiğini' söyleyen Tatar, "KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiçbir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir" dedi.