Meclis Başkanı Şentop'tan Giresun'daki felakette yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'daki sel felaketinde meydana gelen hasarın giderilip, kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılması için devletin seferber olduğunu bildirdi.

DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

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Şentop, paylaşımında, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir." ifadelerini kullandı.

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