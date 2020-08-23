Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meclis Başkanı Şentoptan Giresundaki felakette yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı
GİRESUN

Son dakika Giresun haberleri:TBMM Başkanı Şentop'tan Giresun'daki selde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı

Meclis Başkanı Şentop'tan Giresun'daki felakette yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı

Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir açıklama yaparak devletin bölge halkının yanında olduğunu vurgulayarak selde yaşamını yitirenler için ailelerine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'daki sel felaketinde meydana gelen hasarın giderilip, kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılması için devletin seferber olduğunu bildirdi.

DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Giresun'da insanlık ölmüş dedirten olay: Selde bulduğu fındık çuvalını yağmalarken yakalandılar
GÜNDEM
Giresun'da insanlık ölmüş dedirten olay: Selde bulduğu fındık çuvalını yağmalarken yakalandılar
  • Şentop, paylaşımında, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı: Tüm imkanlar seferber edilecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı: Tüm imkanlar seferber edilecek

Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Abone Ol Google News
Rusyadan S-400 iddiası

Rusya'dan S-400 iddiası

​"Türkiye'ye yeni sevkiyat için anlaşma imzaladık"
Yağma yaparken yakalandılar

Yağma yaparken yakalandılar

​Giresun'da büyük felaketin ardından insanlık ölmüş dedirten olay.
Tıklım tıklım!

Tıklım tıklım!

​İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık korkuttu.
Erdoğan'dan Giresun talimatı

Erdoğan'dan Giresun talimatı

​Devletin tüm imkanları seferber edilecek.
Şehrin silüeti değişti

Şehrin silüeti değişti

​Bakan Pakdemirli: İlk defa böyle bir afet görüyorum.
HES kodu olmayan giremiyor

HES kodu olmayan giremiyor

​Bolu tabiat parkında sıkı tedbirler sürüyor.
İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

​Ağustos ayı ödemeleri yarın başlıyor.
Karadeniz çamur denize döndü

Karadeniz çamur denize döndü

​Akıntı suları sahilin rengini değiştirdi.
Götze müjdesi

Götze müjdesi

​​Yıldız oyuncu Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

​Libya'da nüfusları 1 milyonu aşıyor.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor.
Kabus dolu geceyi anlattı

Kabus dolu geceyi anlattı

​"Helikoptere sabaha kadar 'bizi kurtar' diye bağırdık"
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​​Leicester'ın stoper ikilisi Çağlar - Ozan mı oluyor?
4 ilde sel tehlikesi

4 ilde sel tehlikesi

​Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.
Döküntü<br> belirti olabilir

Döküntü
belirti olabilir

​Prof. Dr. Oğuztürk'ten koronavirüs uyarısı.

Bakan Soylu: Bir asker ve iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.
Yine skandal görüntüler

Yine skandal görüntüler

​Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.