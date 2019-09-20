Gündem MİT ve TSKnın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika haber: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara belgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK terör örgütü mensubundan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

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