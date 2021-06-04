Avrasya Tüneli'nde araç yangını: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı

Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.