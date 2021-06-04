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İSTANBUL

Avrasya Tüneli'nde araç yangını: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: Avrasya Tünelinde araç yangını: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı
Son dakika

Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.

Avrasya Tüneli'nde araç yangını: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı
OYNAT 00:27
Avrasya Tüneli'nde araç yangını: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı, tünelin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı belirtildi.

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