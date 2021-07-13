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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan ve Şi Cinping

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

"Ortak Çalışma Grubu iş birliğine büyük ivme kazandıracak"

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubunun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Uygur Türkleri konusu da masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin’in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi.

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