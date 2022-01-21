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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Son dakika haberi: Elazığda deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
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AFAD, saat 19.39'da merkez üssü Elazığ Sivrice olan 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği ifade edildi.

Kayseri’de 4.9 büyüklüğünde deprem: 21 artçı sarsıntı meydana geldi
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Merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02:28’te meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.
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AFAD’dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23’e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, depremle ilgili olarak, \"Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun\" dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, olumsuz bir haberin olmadığını söyleyerek, \"Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şuan elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun\" diye konuştu.
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Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü.
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Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.
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Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi.
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Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.
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Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, \"Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok\" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.
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Kayseri’de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)
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Kayseri’de 4.9 büyüklüğünde deprem (4)
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Kayseri’de 4.9 büyüklüğünde deprem: 21 artçı sarsıntı meydana geldi
Kayseri'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4.9 şiddetindeki depremin ardından bölgede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.
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