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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY birçok uçuşu iptal etti: Uçuş durumlarınızı kontrol edin

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" denildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: İstanbulda uçuşlar iptal mi edildi? Ertelenen uçaklar hangileri? Sabiha Gökçende uçuş var mı?
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Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

49 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi.

Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

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