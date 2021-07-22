İzmir Karaburun'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 03.48'de ve 21,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,65 kilometre olarak ölçüldü.
Yaklaşık 45 dakika sonra bir deprem daha
AFAD, ilk depremin ardından saat 04.20 sularında aynı noktada 4.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu depremlerin ardından sırasıyla, 3.2, 3.3, 3.7, 2.2, 2.3, 2.8 ve 3.2 olmak üzere yedi artçı deprem oluştu.