İzmir Karaburun'da art arda depremler AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu sallantıdan kısa bir süre sonra bu kez 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sallantıların ardından yedi kez de artçı sallantılar meydana geldi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2021, 04:20 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2021, 05:47 Diğer