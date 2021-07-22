Gündem İzmir Karaburunda art arda depremler
İZMİR

İzmir Karaburun'da art arda depremler

AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu sallantıdan kısa bir süre sonra bu kez 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sallantıların ardından yedi kez de artçı sallantılar meydana geldi.

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Son dakika haberi: ​İzmir bir kez daha sallandı | Karaburunda deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 03.48'de ve 21,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,65 kilometre olarak ölçüldü.

Yaklaşık 45 dakika sonra bir deprem daha

AFAD, ilk depremin ardından saat 04.20 sularında aynı noktada 4.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu depremlerin ardından sırasıyla, 3.2, 3.3, 3.7, 2.2, 2.3, 2.8 ve 3.2 olmak üzere yedi artçı deprem oluştu.

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