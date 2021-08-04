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Konya'daki katliamın faili Mehmet Altun yakalandı

Konya'da aynı aileden yedi kişiyi öldürerek kaçan katil zanlısı Mehmet Altun, Bozkır ilçesi kırsalında polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: ​Konyada aynı aileden yedi kişiyi öldürerek kaçan katil zanlısı Mehmet Altun, yakalandı.
Katil zanlısı Mehmet Altun, aralarında husumet bulunan aynı aileden yedi kişiyi öldürmüştü.

Konya’ya bağlı Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Konya Başsavcısı’nın koordinesinde başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari katil zanlısı Mehmet Altun ise her yerde aranıyordu.

Katil zanlısı da yakalandı

Katliamın faili Altun, bugün emniyet birimleri tarafından Bozkır ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

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