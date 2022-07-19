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ERZURUM

Tabutunu ben taşırım: Eylül ayında evlenecekti

Üç çocuk babası şehit Taşkın'ın eşi Saniye Taşkın, eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Şehit Civelek'in de nişanlı olduğu ve eylülde evleneceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Pençe-Kilit Operasyonunda şehitlerimiz var
Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Teğmen Ömer Faruk Civelek Sakarya’da, Uzman Çavuş Selahattin Taşkın ise Erzurum’da toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Selahattin Taşkın
Selahattin Taşkın

Mustafa Bozkurt
Mustafa Bozkurt

EYLÜL AYINDA EVLENECEKTİ

Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, “Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Geride gözü yaşlı anne, baba ve 6 kardeş bırakan Civelek’in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi. Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 38 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın naaşı, Erzurum’un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Ömer Faruk Civelek
Ömer Faruk Civelek

Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Bu arada Van’ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda EYP patlaması sonucu uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt’un (43) acı haberi, Kayseri’deki ailesine verildi.

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