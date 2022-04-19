Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun süredir yapılan hazırlık ve çalışmalar sonucu önceki gece Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Harekatı’nın düğmesine bastı. Harekat, Milli Savunma Bakanlığı’nın, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor” mesajıyla başladı. Harekat kapsamında, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefler önce İHA, SİHA ve uçaklarla vuruldu. Ardından bölgeye bordo bereliler sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekatın 1. safhasında planlı hedeflerin tamamı ele geçirildi.

Pençe harekatlarıyla Haftanin, nMetina, Avaşin ve Hakurk’ta kontrol sağlanmıştı. Mehmetçik, Zap’ı da temizleyerek, 30 kilometrenderinlikte bir güvenlik hattı oluşturmuş olacak. n

ÖNCE HAVA HAREKATI ARDINDAN İNDİRME

Pençe Kilit Harekatı kapsamında havadan müdahalenin ardından kara harekatı düzenlendi. Savaş uçakları ve çok namlulu roketatarların (ÇNRA) etkili vuruşlarıyla eş zamanlı olarak sızma ve havadan indirme harekatlarıyla komandolar ve bordo bereliler karadan temizlik başlattı.. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin katıldığı harekata Türkiye genelinde komando birliklerinden çok sayıda personelin yanı sıra SAT ve SAS komandoları da destek veriyor. Pençe Kilit Harekatı, PKK terör örgütüne Irak kuzeyinde kilit vurmayı ve Türkiye’yi 40 yıl süren terör belasından tamamen kurtarmayı hedefliyor. Harekat, Avaşin-Basyan ve Metina’dan geçişlere konu olan ve zorlu arazi koşullarına sahip Zap bölgesini kontrol altına almayı amaçlıyor.

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25-30 KM DERİNLİKTE

Doğrudan Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerini hedef alan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları ardından terörist örgüt üyelerinin Zap bölgesine yığıldıkları biliniyor. Zorlu arazi yapısı nedeniyle Irak kuzeyinde Pençe Harekatlarıyla oluşturulan 25 ile 30 km derinlikteki güvenli koridorun son noktası olarak Zap bölgesi sona bırakılmıştı. Zap’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Pençe Harekatlarıyla oluşturulan güvenlik koridoru tamamlanarak Türkiye sınırları teröristlere tamamen kapatılmış ve terörist unsurlar için sınır ötesinden geçilmez hale getirilmiş olacak.

ARTIK NOKTA OPERASYON

Harekatın başarısı, bu yönüyle Pençe Harekatlarının sonuncusu olabilecek potansiyeli de içinde barındırıyor. Türkiye-Irak sınır hattını 25-30 km kapatan Pençe Harekatları ardından daha derinlikteki bölgelerde TSK ve MİT destekli nokta harekatları ve etki odaklı harekatlara yoğunlaşılacak ve terörist elebaşlarını hedefleyen operasyonlara ağırlık verilecek.

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Harekat, Metina, Zap venAvaşin’deki hedeflerin karadan ve havadan nvurulmasıyla başladı.

UZUN SOLUKLU OLACAK

Pençe Kilit Harekatı’nın temel hedefi olan Zap, bölgede terör örgütünün yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alıyor. Pençe harekatlar kapsamında Hakurk ve Metina’dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olmasıyla çok sayıda teröristin barındığı tahmin ediliyor. Terör örgütünün bazı sözde elebaşlarının bu bölgelerde yer aldığı biliniyor. Pençe serisi harekatlarla teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızabileceği yerler tek tek kontrol altına alınarak kapatılırken, hat üzerinde tek kalan bölge Zap kalmıştı. Pençe Kilit ile bunun da önüne geçilmesi ve hattın tamamlanması hedefleniyor. Zap’ın zorlu coğrafyasında harekatın ne kadar süreceği bilinmiyor. Ancak “uzun soluklu olacak” değerlendirmesi yapılıyor.

Yerli silahların etkisi büyük

Pençe Kilit Harekatı, dünyada çok az ülke ordusunun yapabileceği bir harekat olarak öne çıkıyor. Türk savunma sanayinin hedefi şaşmadan vuran silah ve güdümlü mühimmatlarının yanı sıra geceyi gündüz yapan görüntüleme sistemleriyle Mehmetçiğin artan operasyon kabiliyeti, Türk Hava Kuvvetleri’nin mağara delen güdümlü mühimmatlar serisinin etkisi, ÇNRA’ların vurucu kabiliyeti, İHA/SİHA sistemlerinin kara operasyonlarında sağladığı büyük destek, Atak helikopterlerin teröriste kaçış şansı tanımayan çevikliğiyle Pençe Kilit Harekatı sahada göz doldurdu.

Direniş cephesi çöktü

Pençe Kilit Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından direniş noktası olarak görülen ve yoğun olarak tahkim edilen Mehmetçik Tepe/Direniş Tepe ele geçirildi. Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunan Mehmetçik Tepe, Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir noktada bulunuyor. Hakim konumdaki bu bölge, kuzeyden Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşen ve Çukurca’ya uzanan sistemin yanı sıra güneybatıdan gelerek Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.

DAĞLICA’YA BAHAR GELDİ

Irak kuzeyinde yaklaşık 25 km derinlikte icra edilen Pençe Kilit Harekatı, hedeflediği coğrafya itibariyle Şırnak ve Hakkari kırsalında; geçmişte çok sayıda şehit verdiğimiz terörist saldırılarla anılan Dağlıca, Yüksekova, Çukurca, Uludere gibi bölgelere terörist sızmaların tamamen önüne geçilmesini hedefliyor.

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Planlanan hedefler alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile harekatı Hava ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezlerinden takip etti. Akar, harekata katılan pilotlarla da telsizden görüştü. Akar, “Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.” dedi.

Sıra Gara ve Kandil’de

Pençe Harekatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK ile mücadeleyi, sınırların ötesine taşıdı. 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekat serisi sırasıyla Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3, Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan, Pençe Kartal-2 ve Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerini hedef alan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla devam ederek İran sınırındaki Hakurk’tan Suriye kuzeyindeki Haftanin’e kadar Irak kuzeyinde 378 km’lik Türkiye sınır hattı yaklaşık 25-30 km derinden güvenlik altına alındı. Gara ve Kandil gibi daha içerideki terörist inleri de İHA/SİHA’lar, görüntüleme sistemleri ve sınır ötesi üslerdeki ateş destek vasıtalarıyla baskı altında. Terörden temizlenen bölgelerde Silahlı Kuvvetler üstlendi.

CENTCOM’a mesaj

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla, geçtiğimiz hafta terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’i ziyaret etmişti. Terörist örgüt ile yakınlığı bilinen Kurilla bu görüşmesiyle, nisan ayı başında emekli olan General Kenneth Mckenzie’den görevi devraldıktan sonra ilk temaslarından birini de PKK/PYD ile yapmıştı. Pençe Kilit Harekatı, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye destek verenlere de önemli bir mesaj olarak yankılandı.

19 terörist etkisiz

Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başlarken, arama-tarama faaliyetleri ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekat kapsamında 4 askerimiz ise yaralandı. Arama-tarama sırasındaki tespitlerle öldürülen terörist sayısının daha da artması bekleniyor.

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Komandolar vurdu

Öte yandan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk komandolarının, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuzey Irak’la koordineli yürütülüyor

Pençe Kilit Harekatı, diğer harekatlarda olduğu gibi Irak merkezi yönetimi ve Irak kuzeyi bölgesel yönetiminin de bilgisi dahilinde icra ediliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile İstanbul’da bir araya gelmiş, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

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