Gündem Sel felaketlerinde can kaybı 78 oldu
KASTAMONU

Sel felaketlerinde can kaybı 78 oldu

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Haber Merkezi Diğer
​Son dakika haberi: Sel felaketlerinde can kaybı 78 oldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketleri nedeniyle 78 kişinin (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybettiğini duyurdu.

İKİ KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Açıklamada, "2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır." denildi.

Bozkurt'ta sele ait yeni görüntüler: Dayı La İlahe İllallah de
OYNAT 00:33
Bozkurt'ta sele ait yeni görüntüler: Dayı La İlahe İllallah de
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı.

Duyuruda il bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayılarının bilgisine de yer verildi:

Kastamonu’da; 6.039 personel, 768 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 747 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı 1 unimog 1 hastane donanımı

Sinop’ta; 2.996 personel ile 16 helikopter, 346 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 267 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, , 1 mobil komuta aracı

Bartın’da; 1.199 personel, 76 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 157 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan korkunç görüntüler: Araç mezarlığı gibi
FOTOĞRAF 21
Title
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Title
Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.
Title
İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.
Title
Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan korkunç görüntüler: Araç mezarlığı gibi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Selde sürüklenen araçların sular çekilince üst üste bindiği görüntüler, yaşanan felaketi gözler önüne serdi.
Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.