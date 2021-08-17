Sel felaketlerinde can kaybı 78 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketleri nedeniyle 78 kişinin (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybettiğini duyurdu.
İKİ KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Açıklamada, "2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır." denildi.
Duyuruda il bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayılarının bilgisine de yer verildi:
Kastamonu’da; 6.039 personel, 768 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 747 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı 1 unimog 1 hastane donanımı
Sinop’ta; 2.996 personel ile 16 helikopter, 346 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 267 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, , 1 mobil komuta aracı
Bartın’da; 1.199 personel, 76 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 157 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör