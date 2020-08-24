81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza

Emniyet ekiplerinin yaptıkları uygulamada çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 124 bin 655 araç denetlendi.

OYNAT 00:00 Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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Uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 46 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca; 694 araç trafikten men edildi, 180 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 15 bin 161 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

