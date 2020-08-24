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Gündem 81 ilde çakar lamba uygulaması 46 sürücüye ceza
ANKARA

Son dakika haberleri: 81 ilde 'çakar lamba' uygulaması yapıldı

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 20-21 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 'çakar lamba' uygulaması yaptı. 124 bin 655 aracın denetlendiği uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanan 46 sürücüye işlem yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Emniyet ekiplerinin yaptıkları uygulamada çok sayıda sürücüye ceza kesildi.
Emniyet ekiplerinin yaptıkları uygulamada çok sayıda sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 124 bin 655 araç denetlendi.

Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
OYNAT 00:00
Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.


Uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 46 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca; 694 araç trafikten men edildi, 180 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 15 bin 161 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
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Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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