Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi
ANKARA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Türkiye ve Rusya’nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden *Cumhurbaşkanı Erdoğan,* gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan’ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,* Türkiye’nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ’ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Dağlık Karabağ’ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.

Abone Ol Google News
Karabağ konuşuldu

Karabağ konuşuldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü.
Türk askeriHocalıya konuşlanmalı

Türk askeri
Hocalı'ya konuşlanmalı

TSK barış ve istikrarın güvencesi olur.
Bir ilde daha 65 yaş kısıtlaması

Bir ilde daha
65 yaş kısıtlaması

​Valilik kısıtlamanın saatlerini açıkladı.
Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
Biden'a tebrik mesajı

Biden'a tebrik mesajı

​Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekti.
Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Bakan Elvan'dan <br>ilk mesaj

Bakan Elvan'dan
ilk mesaj

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz.

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Karabük'te yaşlı kadın dehşeti yaşadı: Gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu
Gündem

Karabük'te yaşlı kadın dehşeti yaşadı: Gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu

Karabük'te 70 yaşındaki Hafize Kaya, gece saatlerinde evinde uyuduğu sırada gelen sesler üzerine salona doğru giderken hırsızla karşılaştı. Başına sopa ile vuran saldırgana direnmeye çalışsa da başarılı olamayacağını anlayınca ölü taklidi yapmaya başladı. Şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kaçtı. Şans eseri kurtulan yaşlı kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz
Gündem

Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan yaptığı basın açıklamasında, ''Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.