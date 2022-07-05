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İSTANBUL

Ev sahibi kiracıyı silahla rehin aldı

Yusuf Ziya. Ö. İstanbul Üsküdar’da kirada oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından silahla tehdit edildi. Ö.’nün oturduğu evi satın alan yeni ev sahibi Ü.Ç., dairenin 1 Temmuz’da boşatılması için verdiği sürenin dolmasıyla evi bastı. Kiracısı ve misafirlerine silah çeken ve evdekileri rehin alan Ü.Ç., silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı

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Şahin Şen Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Ev sahibi kiracıyı silahla rehin aldı
Ev sahibi Ü.Ç.

İstanbul Üsküdar yaşayan Y.Z.Ö. kiralık oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından dehşeti yaşadı. Olay geçtiğimiz cuma gecesi Üsküdar Barbaros Mahallesi’ndeki Bahar Sitesi’nde meydana geldi. Kiracı olan Yusuf Ziya Ö.’nün oturduğu konut, bir süre önce Ü.Ç.’ye satıldı. İddiaya göre Ü.Ç. evi aldıktan sonra kiracısı olan Yusuf Ziya Ö.’den okullar kapandıktan sonra evi boşaltmasını söyledi. 1 Temmuz’a kadar evi boşaltması gereken Y.Z.Ö.’nün iddiasına göre Ü.Ç. gece geç saatlerde evi izlemeye başladı.

EVİ BASIP REHİN ALDI

  • Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla birlikte otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu. Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Y.Z.Ö. kapıyı itip Ü.Ç.’ye vurdu. Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak “Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz. Ben size Temmuz’a kadar evi boşaltın dedim” dedi.

Ev sahibi kiracıyı silahla rehin aldı
OYNAT 00:59
Ev sahibi kiracıyı silahla rehin aldı
İstanbul Üsküdar'da ev sahibi dehşeti yaşandı. Kiracı Yusuf Ziya Ö.'nün oturduğu evi yeni satın alan yeni ev sahibi Ü.Ç. evin boşaltılması için 1 Temmuz'a kadar süre verdi. Sürenin dolmasıyla evi basan Ü.Ç. evde bulunan kiracısı ve misafirlerine silah çekti. Evde bulunanları rehin alan Ü.Ç. 'Sizi öldüreceğim üç gün içinde evi boşaltın' diye tehditler savurdu. Durumun polise haber verilmesiyle ev sahibi yakalanarak tutuklandı.


SENİ ÖLDÜREYİM Mİ?

Silahı Y.Z.Ö.’ye doğrultan Ü.Ç., “Seni öldüreyim mi?” derken neye uğradığına şaşıran Y.Z.Ö., ev sahibi Ü.Ç.’ye 'yapma, etme' diyerek yalvarmaya başladı. Saldırgan ev sahibi Ü.Ç. Y.Z.Ö.’ye “Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!” dedi Silahını kiracısı Y.Z.Ö.’nün bacağına doğrultan Ü.Ç., “Seni bacağından vuracağım” dedi ve evden çıkarak uzaklaştı. Bu esnada ev sahibinin geri döneceğinden korkan Y.Z.Ö. ve arkadaşları, binanın çatı katına çıktı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

  • Y.Z.Ö. ve arkadaşları durumu polise bildirirken saldırgan ev sahibi geri döndü ve tekrar eve girmeye kalkıştı. Eve giremeyen Ü.Ç., silahının kabzası ile evin camlarını kırdı. Saldırgan ev sahibi eve girmeye çalıştığı esnada olay yerine gelen polis ekipleri Ü.Ç.’yi gözaltına alırken yanında bulunan ruhsatlı silahını da aldı. Adliye sevk edilen zanlı, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Ü.Ç.’nin olay günü evi basmaya gelirken 2 araca çarptığı da güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edildi.

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