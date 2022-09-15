Manisa'da orman yangını

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Ankara'da iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı

Ankara’da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen iki farklı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurdukları suç örgütüyle silah kaçakçılığı, yağma ve nitelik dolandırıcılık yaparak ekonomik çıkar sağlayan iki farklı çete tespit etti.