Manisa'da orman yangını

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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