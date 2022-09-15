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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika haberleri: Manisada orman yangını
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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