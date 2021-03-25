THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
- İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferleri öncesinde bomba ihbarı yapıldığını kaydeden Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir" açıklamalarında bulundu.
Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir
Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 25, 2021