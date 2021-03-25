Son Dakika Haberleri: THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Mart 2021, 18:14 Son Güncelleme: 25 Mart 2021, 18:36 AA