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Gündem Tuzlada yaşlı adama saldıran Halil Sezai ifadeye çağırdı
İSTANBUL

Son dakika... Halil Sezai ifadeye çağırdı

Tuzla'da yaşlı adama saldıran Halil Sezai ifadeye çağırdı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bir kişiye saldıran şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı. Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Halil Sezai'nin saldırı anı kameralar tarafından görüntülenmişti.
Halil Sezai'nin saldırı anı kameralar tarafından görüntülenmişti.

İstanbul'daki olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Ancak 67 yaşındaki Meriç'i darp gettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
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Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu
Ünlü sanatçı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu...' ifadelerini kullandı.


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