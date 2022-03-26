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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz geç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonunda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, bin 261 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​İçişleri Bakanlığı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika

İçişleri Bakanlığı: Düzensiz geç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonunda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, bin 261 düzensiz göçmen yakalandı.

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