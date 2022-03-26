İçişleri Bakanlığı: Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Düzensiz geç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonunda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, bin 261 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı: Düzensiz geç ile mücadeleye yönelik huzur operasyonunda 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, bin 261 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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