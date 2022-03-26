İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi

İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülen mayın görüldü. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayının Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi.
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.
"Müdahaleye başlandı"
1⃣ 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.
1⃣ 26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022
Ayrıca Ağva'da da başka bir tetikleyici mekanizmanın bulunduğu bildirildi.
Mayınlar İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir
Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, "Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor.
"Bir takım savaş kurguları var"
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 'Soğukkanlı yaklaşmak gerekiyor. Burada şüpheci bir takım fotoğraflar da var. Mayının normalde Ukrayna sahilinden kopan veya kopartılan bir mayının Türkiye sahillerine vurması tecrübelerle beraber 3 haftalık bir zaman diliminde kendini göstermesi gerekirken bir anda çabuklaştırılmış bir filmle bir kaç gün içerisinde sahillerimizde bir mayın gördük.
Bu çok şüphe çekiyor. Niye şüphe çekiyor? Sağduyulu ve soğukkanlı olmamızı söylerken kastım o. Bu işin içerisinde Montrö'nün delinmesini isteyenlerle Montrö'nün delinmesini istemeyenlerin veya savaştaki tarafların Karadeniz'i kendi menfaatleri uğruna manipüle etmesi gibi bir takım savaş kurguları var.' açıklaması yaptı.