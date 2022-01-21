Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu: Çok sayıda sefer iptali var

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
Yenikapı-Yalova - 07.45
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15 BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
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Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı, Gökpınar ve Şirinler köylerindeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.
Köylerin; yamaçlarında başlayan çam ormanları, eteklerinden kıvrılarak akıp geçen derelerin yanı sıra tek katlı ahşap evlerin çatılarındaki kar örtüsü tabloları aratmayan eşsiz manzaralar oluşturdu.
Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
. Cide ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye bulurken, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Cide Kaymakamlığı ekipleri, günlerdir kapanan yollarda çalışma yapıyor.
Cide'de gün içinde 9 köy yolu açılırken, 37 köye ise ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre; il genelinde 310 köy yolunun açıldığı, kapalı olan 490 köy yolunda ise yoğun mesainin sürdüğü belirtildi.<br>Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan yolların bir süre sonra tekrar kapandığı bildirildi.
Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Elazığ'ın Palu ilçesinde köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.
Palu Kaymakamı Tayfun Deli, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.
İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.
İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını aktaran Deli, ekiplerin kardan yolu kapanan köylere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.
Bitlis'te 2 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 332 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte merkezdeki Kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulunca 332 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Kar kalınlığı iki metreyi buldu: Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor
Etkili olan kar yağışlarının ardından kimi illerde kar kalınlıkları iki metreye ulaştı. Söz konusu bölgelerde kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.