İran'da ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'da bulunan mezarının yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi.
Çok sayıda ölü var
Ölüm yıldönümü töreni sırasında yaşanan patlamalarda İran devlet televizyonuna göre en az 73 kişi öldü 170 kişi de yaralandı.
İranlı yetkililer patlamaların terör saldırısı olduğunu belirtti. Patlamanın bomba yüklü iki çantanın patlatılmasıyla gerçekleştiği bildirildi.
Mossad şüphesi
Patlamaların ardında İsrail İstihbarat Servisi'nin (Mossad) olup olmadığı merak ediliyor.
Patlamaların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 4 Ocak'ta Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.