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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında peş peşe patlamalar

İran'da Kasım Süleymani'nin Kirman'daki mezarının yakınlarında ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende art arda iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 73 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Patlamanın terör saldırısı olmasından şüphe ediliyor.

16:15 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:24 - 3/01/2024 Çarşamba
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İran'da ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'da bulunan mezarının yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi.



Çok sayıda ölü var


Ölüm yıldönümü töreni sırasında yaşanan patlamalarda İran devlet televizyonuna göre en az 73 kişi öldü 170 kişi de yaralandı.


İranlı yetkililer patlamaların terör saldırısı olduğunu belirtti. Patlamanın bomba yüklü iki çantanın patlatılmasıyla gerçekleştiği bildirildi.


Mossad şüphesi


Patlamaların ardında İsrail İstihbarat Servisi'nin (Mossad) olup olmadığı merak ediliyor.


Patlamaların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 4 Ocak'ta Türkiye'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.


#İran
#Kasım Süleymani
#patlama
21 dakika önce
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