İran'da ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'da bulunan mezarının yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi.

Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü var

Ölüm yıldönümü töreni sırasında yaşanan patlamalarda İran devlet televizyonuna göre en az 73 kişi öldü 170 kişi de yaralandı.