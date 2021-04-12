Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul barajlarında sevindiren yükseliş Doluluk oranı yüzde 80i aştı
İSTANBUL

SON DAKİKA: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İSKİ verileri açıkladı, 12 Nisan 2021 baraj doluluk oranı

İstanbul barajlarında sevindiren yükseliş: Doluluk oranı yüzde 80'i aştı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yağmur yağışlarının da etkisiyle istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde. İşte 14 Nisan 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum...

Haber Merkezi AA
SON DAKİKA: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İSKİ verileri açıkladı, 12 Nisan 2021 baraj doluluk oranı
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranında son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. İstanbul barajlarındaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

Nisan ayında da yağışlar, barajlara can suyu oldu.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 80,14 olarak ölçüldü.

Son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

12 Nisan itibariyle son 14 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

30 Mart: Yüzde 72,24

31 Mart: Yüzde 72,83

1 Nisan: Yüzde 73,18

2 Nisan: Yüzde: 73,46

3 Nisan: Yüzde 73,66

4 Nisan: Yüzde 73,76

5 Nisan: Yüzde 74,47

6 Nisan: Yüzde 75,88

7 Nisan: Yüzde 76,53

8 Nisan: Yüzde 77,21

9 Nisan: Yüzde 78,51

10 Nisan: Yüzde 79,37

11 Nisan: Yüzde 79,8

12 Nisan: 80,14

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

12 Nisan itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 82,70, Terkos'ta yüzde 75,33, Sazlıdere'de yüzde 42,26, Alibey'de yüzde 67,19, Büyükçekmece'de yüzde 76,41, Ömerli'de yüzde 97,21, Darlık'ta yüzde 95,34, Elmalı'da yüzde 94,54, Kazandere'de yüzde 72,46 ve Pabuçdere'de yüzde 71,05 olarak kaydedildi.


  • Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,18 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 410,79 milyon metreküp oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA 2,9 MİLYON METREKÜP SU

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 899 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 233,47 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 53,11, 2008'de yüzde 43,88, 2009'da yüzde 97,26, 2010'da yüzde 98,82, 2011'de yüzde 95,70, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 91,72, 2014'te yüzde 33,39, 2015'te yüzde 97,34, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 87,57, 2018'de yüzde 91,31, 2019'da yüzde 92,73, 2020'de ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarında ne kadar su var?
GÜNDEM
İstanbul barajlarında ne kadar su var?

Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı
Abone Ol Google News
Çok sayıda iliçin yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.
Yüzde 50yi aştı

Yüzde 50'yi aştı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu.
Türkiyeden çok konuşulacak yeni İHA tasarımı: ASELSAN patentini aldı

​'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Eski Başbakan Bagratyan'dan Ermenistan'ı karıştıracak iddia.

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Otobüs ve<br>özel araçlar<br>tek tek durduruldu

Otobüs ve
özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.