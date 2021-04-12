İstanbul barajlarında sevindiren yükseliş: Doluluk oranı yüzde 80'i aştı

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranında son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. İstanbul barajlarındaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

Nisan ayında da yağışlar, barajlara can suyu oldu.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 80,14 olarak ölçüldü.

Son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

11 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 899 bin metreküp

12 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %80,14 pic.twitter.com/L5LG3GQTKG REKLAM April 12, 2021

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

12 Nisan itibariyle son 14 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

30 Mart: Yüzde 72,24

31 Mart: Yüzde 72,83

1 Nisan: Yüzde 73,18

2 Nisan: Yüzde: 73,46

3 Nisan: Yüzde 73,66

4 Nisan: Yüzde 73,76

5 Nisan: Yüzde 74,47

6 Nisan: Yüzde 75,88

7 Nisan: Yüzde 76,53

8 Nisan: Yüzde 77,21

9 Nisan: Yüzde 78,51

10 Nisan: Yüzde 79,37

11 Nisan: Yüzde 79,8

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12 Nisan: 80,14

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

12 Nisan itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 82,70, Terkos'ta yüzde 75,33, Sazlıdere'de yüzde 42,26, Alibey'de yüzde 67,19, Büyükçekmece'de yüzde 76,41, Ömerli'de yüzde 97,21, Darlık'ta yüzde 95,34, Elmalı'da yüzde 94,54, Kazandere'de yüzde 72,46 ve Pabuçdere'de yüzde 71,05 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,18 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 410,79 milyon metreküp oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA 2,9 MİLYON METREKÜP SU

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 899 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 233,47 milyon metreküp su alındı.

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Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 53,11, 2008'de yüzde 43,88, 2009'da yüzde 97,26, 2010'da yüzde 98,82, 2011'de yüzde 95,70, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 91,72, 2014'te yüzde 33,39, 2015'te yüzde 97,34, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 87,57, 2018'de yüzde 91,31, 2019'da yüzde 92,73, 2020'de ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

GÜNDEM İstanbul barajlarında ne kadar su var?