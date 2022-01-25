Gündem İstanbul Havalimanında iniş ve kalkışların iptal saati 1300e kadar uzatıldı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışına bağlı olarak İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar saat 13.00'a kadar uzatıldı. Havalimanına gelen ve giden yolların da ulaşıma kapanmasından dolayı havalimanından çıkış yapamayan yolcular geceyi, terminaldeki banklarda ve buldukları boş alanlarda uyuyarak geçiriyor.

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Haber Merkezi DHA
​Son dakika: İstanbul Havalimanında iniş ve kalkışların iptal saati 13.00e kadar uzatıldı ​
İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışına bağlı olarak İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar saat 13.00'a kadar uzatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.


ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DA UÇUŞLAR DURDURULUDU

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda kar fırtınası nedeniyle uçuş operasyonlarının durdurulmasından sonra SHGM'den Atatürk Havalimanı ile ilgili de açıklama geldi.

SHGM'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04:00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YOLCULAR TERMİNALDE GECELİYOR

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda seferler durduruldu. Bu nedenle havalimanındaki binlerce yolcu uçuşunu gerçekleştiremedi.

İptal olan seferlerin yanı sıra havalimanına geliş ve gidiş istikametindeki yollar da kapanınca yolcular çareyi geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyumakta buldu. İptal olan uçuşlarının biletlerini değiştiren yolcuların, havalimanındaki boş alan buldukları yerlerde ve oturma gruplarında uyudukları görüldü.

Uçuşlar durdurulunca yolcular da geceyi terminalde geçiriyor.
Uçuşlar durdurulunca yolcular da geceyi terminalde geçiriyor.

Belçika’nın Brüksel şehrine gitmek istediklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu belirten yolculardan Eyşan Daştan: “Bir hafta boyunca İstanbul’da konakladık. Her normal vatandaş gibi uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00’den beri havalimanındayız. Önce zaten 3,5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok her yer kapalı kardan dolayı” diye konuştu.

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