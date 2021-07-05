İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı: 24 kişi yaralandı

İstanbul'daki kaza sabah saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta yolcu indirmek için duran metrobüse, Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs arkadan çarptı. Kazada iki metrobüsün şoförü dahil 24 kişi hafif şekilde yaralandı.

Metrobüs kazasından ilk görüntüler.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yapan metrobüsler nedeniyle çift taraflı seferler tek yönden yapıldığı için her iki yönde de uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Metrobüs kazasından ilk görüntüler.

Yaralılar tedavileri için ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Cennet Mahallesi peronuna gelen çekici ile kaza yapan metrobüsler seferleri aksatmayacak şekilde boş alana çekildi. Kaza nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi.

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Metrobüs kazasından ilk görüntüler.

Güzergahtaki temizleme ve kumlama çalışmasının ardından seferler her iki yönde de normale döndü.





FOTOĞRAF 9 İstanbul'daki kaza, sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. Durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı. Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim dedi. Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 24 yaralı Küçükçekmece'de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.









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