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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtilirken yangında ölen ya da yaralananların olmadığı ifade edildi.

08:27 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:00 - 6/03/2024 Çarşamba
DHA
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesinde yangın çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesinde yangın çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.


İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.


Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama


İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."


Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



#İstanbul Teknik Üniversitesi
#Ayazağa kampüsü
#Yangın
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çıkan yangın söndürüldü mü?