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İSTANBUL

İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu’nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbulda 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu’nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı.

Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonun gözdesi olan Hassas Burunlu Narkotik Köpeği Ceviz’de baskın yapılan adresin birinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

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