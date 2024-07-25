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İstanbul'da toplu taşımaya zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin 250 TL’den 282,5 TL’ye, Mavi kart abonmanının ise 1389 liradan 1569 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Seren Som
11:21 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:16 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.


Böylece İstanbulkart:
  • Tam
    17.70 liradan 20 liraya,
  • Öğrenci
    8.64 liradan 9.76 liraya,
  • Sosyal
    (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

Mavi kart:
  • Tam
    1389 liradan 1569 liraya,
  • Öğrenci
    250 liradan 282.5 liraya,
  • Sosyal
    864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Elektronik kart:
  • Tek geçişlik bilet
    25 liradan 28,25 liraya,
  • İki geçişlik bilet
    45 liradan 50.85 liraya,
  • Üç geçişlik bilet
    70 liradan 79.1 liraya,
  • Dört geçişlik bilet
    85 liradan 96,05 liraya,
  • Beş geçişlik bilet
    105 liradan 118.6 liraya,
  • 10 geçişlik bilet
    200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti:
  • Tam
    26.27 liradan 29.68 liraya, (Tüm duraklar kullanılırsa)
  • Öğrenci
    8.64 liradan 9.76 liraya,
  • Sosyal
    14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

Minibüslerde indi bindi 15,50 TL

Minibüslerde
en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

Deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

En son zam Ocak 2024'te yüzde 28,09 oranında yapılmıştı.


Okul servis ücretlerine yüzde 22 zam

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.


  • Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

Taksimetre açılış ücreti 30 lira

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.



#İstanbul
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#Zam
#Toplu Taşıma
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