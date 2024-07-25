UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.
- Tam17.70 liradan 20 liraya,
- Öğrenci8.64 liradan 9.76 liraya,
- Sosyal(öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.
- Tam1389 liradan 1569 liraya,
- Öğrenci250 liradan 282.5 liraya,
- Sosyal864 liradan 976.3 liraya yükseldi.
- Tek geçişlik bilet25 liradan 28,25 liraya,
- İki geçişlik bilet45 liradan 50.85 liraya,
- Üç geçişlik bilet70 liradan 79.1 liraya,
- Dört geçişlik bilet85 liradan 96,05 liraya,
- Beş geçişlik bilet105 liradan 118.6 liraya,
- 10 geçişlik bilet200 liradan 226 liraya yükseldi.
- Tam26.27 liradan 29.68 liraya, (Tüm duraklar kullanılırsa)
- Öğrenci8.64 liradan 9.76 liraya,
- Sosyal14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.
Minibüslerde indi bindi 15,50 TL
Deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.
En son zam Ocak 2024'te yüzde 28,09 oranında yapılmıştı.
Okul servis ücretlerine yüzde 22 zam
Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.
- Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.
Taksimetre açılış ücreti 30 lira
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.