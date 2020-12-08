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Gündem FETÖye yönelik 50 ilde dev operasyon 304 kişi aranıyor
İZMİR

Son dakika İzmir FETÖ operasyonu: 304 kişi hakkında gözaltı kararı var

FETÖ'ye yönelik 50 ilde dev operasyon: 304 kişi aranıyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde operasyon başlatıldı. 304 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında İzmir merkezli 50 ilde operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü üsteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş rütbesinde asker, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sivil memur olup askerlerden sorumlu mahrem sözde imam olduğu belirtildi. Şüphelilerden 111'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup muvazzaf personel olduğu bildirildi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği bildirildi

İstanbul polisini harekete geçiren valiz: Bakın içinden ne çıktı
FOTOĞRAF 16
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Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
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