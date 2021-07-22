Gündem İzmir adeta beşik gibi Son bir saatte 47 deprem meydana geldi
İZMİR

İzmir adeta beşik gibi: Son bir saatte 47 deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı meydana 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İzmirde deprem: Son bir saatte 47 kez sallandı
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23,10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun’a uzaklığının 40,94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı. Aynı bölgede saat 03.48’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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SON BİR SAATTE 47 DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi. Yapılan açıklamada, "Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

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