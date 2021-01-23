Baskına giden asker de şaşırdı: 5 tane adam bu tuvaletten çıktı

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.

Kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

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5 KİŞİ AYNI TUVALETTEN ÇIKTI

Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı.

97 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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