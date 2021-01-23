Son dakika Kahramanmaraş haberleri: Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı
Baskına giden asker de şaşırdı: 5 tane adam bu tuvaletten çıktı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açılan kıraathaneye yapılan baskında, 5 kişi yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı. Tuvaletten 5 kişinin çıkmasına şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.
Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.
5 KİŞİ AYNI TUVALETTEN ÇIKTI
Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.
97 BİN TL CEZA KESİLDİ
Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.