Gündem Baskına giden asker de şaşırdı 5 tane adam bu tuvaletten çıktı
KAHRAMANMARAŞ

Son dakika Kahramanmaraş haberleri: Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı

Baskına giden asker de şaşırdı: 5 tane adam bu tuvaletten çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açılan kıraathaneye yapılan baskında, 5 kişi yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı. Tuvaletten 5 kişinin çıkmasına şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı.
Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.

Kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

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5 KİŞİ AYNI TUVALETTEN ÇIKTI

Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı.

97 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Görenler şoke oldu: Koronavirüs nedeniyle kimsenin uğramadığı plajda denizin rengi değişti
FOTOĞRAF 7
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Az sayıda turistin öğle saatlerinde yürüyüş yapıp güneşlendiği sahil güzel havaya rağmen boş kaldı.
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Yasaklar ve turist sayısındaki düşüş sebebiyle eski günlerinden uzak olan Konyaaltı sahilinde yoğunluk olmadığı için suyun berraklığı da dikkat çekti.
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Sahil boyu turkuaz renge bürünen sahilde mavi ile turkuazın dansı havadan da görüntülendi.
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Yasaklar sebebiyle sadece izinli olan turistlere ev sahipliği yapan sahilde az sayıdaki turist hem manzaranın hem güneşin tadını çıkardı.
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Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.
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Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya sessizliği bürünürken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de bu sessizlikten nasibini aldı.


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