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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

07:09 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#afad
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#pazarcık
2 saat önce
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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