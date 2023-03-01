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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, 4,4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.

06:47 . 1/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.


AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Ekinözü
1 hour ago
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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
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