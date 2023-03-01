AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Ekinözü
1 hour ago
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Pentagon'dan Çin açıklaması: Rusya'ya silah yardımı yapmaktan vazgeçirecek askeri seçenek yok
Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı: 24 yıllık sorun artık çözüldü
Bursa’da kan donduran olay: Cesetlerden birini bagajına koyduğu otomobille İstanbul’da yakalandı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Bariyere ok gibi saplanan araçtaki bir kişi öldü
AFAD açıkladı: Depremlerde can kaybı 45 bin 89'a ulaştı