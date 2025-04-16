AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi. Saat 16.48'de gerçekleşen depremin derinliği 16.1 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, yaşanan deprem bölge halkında korkuya neden oldu.
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