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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD duyurdu

13:2616/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi. Saat 16.48'de gerçekleşen depremin derinliği 16.1 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, yaşanan deprem bölge halkında korkuya neden oldu.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.



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