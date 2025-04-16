Gelen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.7'lik deprem meydana geldi. Saat 16.48'de gerçekleşen depremin derinliği 16.1 km olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, yaşanan deprem bölge halkında korkuya neden oldu.