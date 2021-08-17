Gündem Bozkurtta çöken Ölçer Apartmanının müteahhidi gözaltına alındı
İSTANBUL

Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Kastamonu Bozkurtta çöken apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı
Bozkurt'ta Ölçer Apartmanı selde çökmüştü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde en büyük hasar, Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu birçok ev yıkıldı ve hasar gördü.

Ölçer Apartmanı enkazında Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görülmüştü.
Ölçer Apartmanı enkazında Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görülmüştü.

Bina enkazında 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

Bozkurt'ta can kaybının en fazla yaşandığı yerlerden biri de3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı oldu. Apartman taşkın nedeniyle yerle bir olurken hemen yanında bulunan ve 5 yıl önce yapıldığı belirtilen 12 katlı apartmanın sadece zemin katında hasar oluşması dikkat çekti.

Mehmet Özkan gözaltına alındı.
DHA
Mehmet Özkan gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Özkan'ın mal varlığına tedbir kararı koymuş ve Özkan hakkında gözaltı kararı vermişti. Sel sonrası ilçeden ayrılan Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu
GÜNDEM
Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu

Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan acı haber: İki vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
GÜNDEM
Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan acı haber: İki vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.