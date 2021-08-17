Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde en büyük hasar, Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bozkurt’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu birçok ev yıkıldı ve hasar gördü.

Ölçer Apartmanı enkazında Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görülmüştü.

Bina enkazında 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

Bozkurt'ta can kaybının en fazla yaşandığı yerlerden biri de3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı oldu. Apartman taşkın nedeniyle yerle bir olurken hemen yanında bulunan ve 5 yıl önce yapıldığı belirtilen 12 katlı apartmanın sadece zemin katında hasar oluşması dikkat çekti.

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DHA Mehmet Özkan gözaltına alındı.



İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Özkan'ın mal varlığına tedbir kararı koymuş ve Özkan hakkında gözaltı kararı vermişti. Sel sonrası ilçeden ayrılan Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNDEM Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu

GÜNDEM Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan acı haber: İki vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı