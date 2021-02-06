Eşi ile 1,5 yaşındaki kızını sıcak su ile haşlamıştı: Savcı 'silah' sayılmasını istedi

Rukiye Ay'ın sırtında ve her iki omuzu ile vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştu.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü.

Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rukiye Ay'ın sırtında ve her iki omuzu ile vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştu.

Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanık Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılama talep edilen iddianamede Rukiye Ay'ın, kahvaltı için eşi Ali Ay'ı uyandırdığı ve bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı belirtildi. Ali Ay'ın tartışma sırasında 'Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun, çocuğu alıp tekmeyi basacağım' diyerek tehdit eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı. Ali Ay'ın ardından sıcak suyu eşinin başından aşağı döktüğüne ve yanındaki kızı Eylül'ün bacağına isabet ettiğine yer verildi. İddianameye göre, Rukiye Ay da ifadesinde olayı anlatıp, sıcak suyla haşlandıktan sonra ambulansı aramaya çalıştığını ancak eşinin engel olduğunu, bunun üzerine kızını yanına alarak karşı komşuya sığındığını söyledi.

REKLAM

Adliyeye sevk edilen Ali Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASITLI OLARAK DÖKMEMİŞ

İddianamede Ali Ay'ın ifadesine de yer verildi. Ay, ifadesinde, eşinin uyandırması üzerine kahvaltı sofrasına oturduğunu belirterek, ''Kahvaltı sofrasına oturduktan sonra tartıştık. Çaydanlıktan kendi bardağıma çay dolduracağım esnada eşim elime saldırdı. Dökülmemesi için çaydanlığı havaya kaldırdım. Bu esnada sıcak su kendi sol elime ve eşimin sırt kısmına döküldü. Olay nedeniyle panik yapıp, babamı aradım. Çocuğumun üzerine su döküldüğünden haberim olmadı. Kasıtlı olarak eşim ve kızımın üzerine kaynar su dökmedim'' dedi.

ANNE İLE KIZINDA İKİNCİ DERECE YANIK

İddianamede, Rukiye Ay'ın sırtında ve her iki omuzu ile vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlatıldı. Eylül'ün ise sağ ayağında ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği belirtildi.

REKLAM

Rukiye Ay (23) ve kızı Eylül (1,5)

'SICAK SU, SİLAH SAYILSIN' TALEBİ

İddianamede, Ali Ay'ın ifadesinde eşinin eline vurması sonucu çaydanlıktaki suyun döküldüğünü söylememesine rağmen Rukiye Ay'ın vücudunun büyük bölümünün yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın savunması ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi. Ali Ay'ın, sıcak suyun eşinin yanındaki kızına da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaş itibarıyla kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu ve eşini yaraladığının anlaşıldığına da değinildi.

Sıcak suyun ise Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, 'silah' niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde oturan ve 6 yıl önce evlenen Ali Ay ile Rukiye Ay çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye Ay, 2019 yılının Şubat ayında evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için barışıp, yeniden birlikte yaşamaya başladı. Rukiye Ay, iddiaya göre, olay günü olan 9 Ocak'ta eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali Ay, çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi. Komşuların çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye Ay ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatı, pazartesi günü, olayın ardından gözaltına alınan Ali Ay'in adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Ali Ay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ailesinin yanında kalmaya başlayan Rukiye Ay, yaşadıklarını anlattı. Ali Ay ile 2015 yılında evlendiklerini belirten Ay, şunları söyledi: ''Ailem evliliğimizi onaylamıyordu. Benim isteğim üzerine ailem kabul etti ve evlendik. Evlendikten 15 gün sonra sıkıntılı bir süreç başladı. Eşim ve kayınvalidem şiddet uygulamaya başladı. Bir süre sonra ailemin evine gittim sonra birleştik, ailesinin yanından ayrılıp, kendimize ev tuttuk. Kumara ve gazino gibi yerlere gitmeye başlamıştı. Evde erkek arkadaşlarıyla alkol alıyor, kumar oynuyordu. Evliliğim sürekli sorunlarla geçti.'' Kızları Eylül'ü dünyaya getirdikten sonra lohusalık döneminde dayak yediğini öne süren Ay, ''Çocuğumuz oldu. Çocuğum 1 aylıktı. Beni dövdü. Çocuğumu almakla tehdit etti. 'Bir şekilde boşanacağız ama anlaşmalı olacak. Nafaka almayacaksın. Eşyalar bende kalacak. Çocuğu da istediğim zaman göreceğim' dedi. O an kabul etmemek gibi lüksüm yoktu. Ailem burada değildi. Küçücük çocuğum vardı. Ailem geldikten sonra duruşmaya girmek istemedim. Çünkü haklarım vardı. Orada polislerin yanında tehdit etti, 'Kabul etmezsen çok daha farklı yerlere gidecek' dedi. Sonra yeniden birleştik; ancak arkadaşları arayıp, gazinolar kapalı olmasına rağmen evde kadınlarla ortam hazırlayıp buluşuyordu. Aldığı borçları ödeyemiyordu. Para olmayınca huzursuzluk da başladı. Bu şiddete dönüyordu. Çocuğumun gözü önünde kaç defa bana vurdu. Ben bunu aileme söylemiyordum ve sessiz kalıyordum. Sessiz kalınca da bunu avantaja dönüştürdü'' dedi. Olay günü eşinin, kendisini ve kızını ölüme terk ettiğini savunan Ay, ''O gün kahvaltı yapmak için uyandırmıştım. Yer sofrası hazırladım. 'Hadi gel çocuk açıktı. Güzel bir aile kahvaltısı yapalım' dedim. 'Ben uykusuzum' dedi. 'Ben de uykusuzum. Çocuğu uyutamadığım için uyumadım. Sen oyun oynadığın için uykusuzsun' dedim. Kalmayacağını söyleyince sofraya oturdum. Sonra geldi, 'Çocuğu alacağım sana da tekmeyi vuracağım' dedi. Sıcak suyu döktü. Sıcak suyu boynumdan akmaya başladı. Ben sadece yüzümü koruyabildim. Tişörtüm üzerime yapıştığı için çıkardım. Arkamdan ısıtıcıdaki kalan suyu döktü'' diye konuştu. Yaşadıklarını unutamadığını ve her gözünü kapattığında yaşadığı anı hatırladığını belirten Ay, ''O anı, hala unutamadım. Gözümü kapattığımda o anları hatırlıyorum. Çocuğumun ağladığı çığlık sesleri aklıma geliyor. O an ölseydim kurtulurdum ama ben kaç haftadır ne yaşıyorum ne de ölemedim. O gün su üzerime döküldükten sonra buharlaştığını hissettim. Bir taraftan da çocuğum ağlıyordu. Ambulans çağırması ve hastaneye götürmesi için Ali'ye yalvardım. Hiçbir şekilde ne telefonumu bana verdi ne yardım çağırdı. Panikle babasını aradı. Ben o sırada kapıyı açıp yardım istedim. O sırada kapıya elim sıkıştı ama ben o acıyı hissetmedim bile. Sonra Ali, babasıyla telefonla konuştuğu sırada kızımı da alıp karşı komşuya geçerek yardım istedim. Sonra onlar ambulans ve polis çağırdı'' dedi. Rukiye Ay, kadınlara, eşlerinin uyguladığı şiddete sessiz kalmamaları ve ikinci şansı vermemelerini tavsiye ederek, ''İkinci şans verilmemeli, arada çocuk da olsa olmuyor. Ya siz ya çocuğunuz şiddete uğruyor'' diye konuştu. Eşi Ali Ay'ın tutuklanmasına rağmen hala korktuğunu belirten Ay, ''Daha önce açtığımız boşanma davası sürüyor. Dava sürecinde ayrı olduğumuz için nafaka ödemesi gerekiyordu. Ama ödemedi. Hakkında arama kararı çıktı, adres belirtmediği için bulunamadı. Sonra süreçte yeniden birleşmiştik. Hatta o zamanlar 'Ben nafaka için 3 ay cezaevinde yatacaksam çıktığımda bunu senin yanına bırakmam' diyordu. Şimdi cezaevinde bile olsa 3 ay sonra 1 yıl sonra çıktığında bana zarar vermesinden korkuyorum'' dedi. Evinin elektrik, doğal gaz ve suyunun kesik olduğunu, ev sahibinin de evi boşaltmasını istediğini belirten Ay, ''Şu an tedavi sürecim devam ettiği için ailemin yanındayım. Anne ve babam kendi hayatlarını kurdu. Ben tedavi sürecim boyunca ailemin yanında kalmak istiyorum. Daha sonra kızımla birlikte güvenli bir yuva kurmak istiyorum. İnşallah çalışacağım günlerde gelecek; ama şu an maddi manevi her türle desteğe ihtiyacım var'' diye konuştu. Eylül'ün yaşadığı travma nedeniyle kendisini tanımadığını anlatan Rukiye Ay, şöyle konuştu: ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle çocuğum beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki kendim acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor; ' Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor ve bana 'abla' diyor. Bana bakıp yaklaşmaması, burada olup da onunla uyuyamamak, onu uyutamamak, yemeğini yedirememek çok kötü. Umarım bu travmayı atlatır. Bunun etkisinden çıkar. Ben bu travmadan çıkabileceğini düşünmüyorum; ama kızımın çıkması gerekir. Çünkü bu olayları hatırlarsa geleceği çok kötü olabilir.'' Kocasının kaynar suyla haşladığı kadın dehşeti yaşadı: Serbest kalmasından korkuyorum Konya'da sabah kahvaltı için uyandırdığı 28 yaşındaki eşi Ali Ay'ın, 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



