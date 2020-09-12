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Gündem Hırsızın yüzsüzü Gazetecileri görünce İyi çek ağabey dedi
KONYA

Son dakika Konya haberleri: Hırsızın yüzsüzü: Gazetecileri görünce 'İyi çek ağabey' dedi

Hırsızın yüzsüzü: Gazetecileri görünce 'İyi çek ağabey' dedi

Konya'da doğal gaz tesisat malzemelerini çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cezaevine götürülen şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Aman iyi çek ağabey" dedi. Baş'ın neden hırsızlık yaptınız? sorusuna ise, "Sana mı soracaktık?" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen gazetecilere, &quot;Aman iyi çek ağabey&quot; dedi.
Şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Aman iyi çek ağabey" dedi.

Olay, 8 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi.

Kamyonetle iş yerinin önüne gelen şüpheliler, yaklaşık 20 bin TL değerindeki doğalgaz tesisat malzemelerini çalarak kaçtı.

Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Diyarbakır'da PKK operasyonu: Yangın tüpü görünümlü bomba ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da PKK operasyonu: Yangın tüpü görünümlü bomba ele geçirildi

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin daha önce de poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan İshak Baş, Mehmet Emin Balcı (33) ve Mehmet Erdem Ünal (29) olduğunu belirledi.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin daha önce de poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan İshak Baş, Mehmet Emin Balcı (33) ve Mehmet Erdem Ünal (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 bin TL değerindeki malzemeleri 200 TL'ye sattığı belirlendi.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin daha önce de poliste çok sayıda suç kayıtları bulunan İshak Baş, Mehmet Emin Balcı (33) ve Mehmet Erdem Ünal (29) olduğunu belirledi.

'İYİ ÇEK AĞABEY'

3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İshak Baş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Aman iyi çek ağabey" dedi. Baş'ın neden hırsızlık yaptınız? sorusuna ise, "Sana mı soracaktık?" diye cevap vermesi dikkat çekti. 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor.
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Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı.
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Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
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Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, Abdurrahman K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı.
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Yaşlı adam polislere, Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız diye tepki gösterdi. Cezanın ardından takmıyorum diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.
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Bursa'da ilginç diyalog: Maske cezası aldı, maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere 'kimliğimi evde unuttum' diyen Abdurrahman K.(70), karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkartması dikkat çekti.


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