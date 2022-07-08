Gündem Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı
KONYA

Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı

Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto eden bazı sağlık çalışanlarıyla güvenlik tedbiri alan polisler arasında yaşanan arbede sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli N.K.Ö. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Konya haberleri: Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan astsubay gözaltına alındı
Sağlık çalışanı eşine destek vermek için TTB'nin İstanbul Çapa'daki eylemine giden Astsubay N.B., taşkınlık yapan gruba müdahale eden polise tokat attı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları tarafından dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde düzenlenen gösterilerde yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sırasında, sağlık çalışanı eşine destek vermek için orada olduğu öğrenilen astsubay N.K.Ö'nün, Çevik Kuvvet polislerinden birine tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Kameralar tarafından olayın faili olduğu belirlenen N.K.Ö'nün, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli N.K.Ö. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Tabipler Birliğinin eyleminde polise tokat
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Tabipler Birliğinin eyleminde polise tokat
Sağlık çalışanı olan eşine destek vermek için TTB'nin Çapa'daki eylemine giden astsubay N.B. taşkınlık yapan gruba müdahale eden polise tokat attı.

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