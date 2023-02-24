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Gündem

Konya'da deprem meydana geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıkladı.

17:18 . 24/02/2023 Friday
Yeni Şafak
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.


Saat 17.01'deki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.





#Konya
#Ereğli
#Deprem
2 saat önce
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Konya'da deprem meydana geldi
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