Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.
Saat 17.01'deki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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