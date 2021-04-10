Konya'da iki tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.
Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rus turistlerin de olduğu çok sayıda yaralı var
İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.
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İstanbul’da operasyon üstüne operasyon yaparak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.
Tomtom Mahallesi’nde önceki gün bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan polis ekipleri, fiziki çalışma başlattı.
Saatlerce süren çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, Kapıkulu Sokak’taki eve baskın düzenledi. Baskında odaları gezen ekiplerin dikkatini içerideki bez dolaplar çekti. Dolapların içerisine bakan polis, Hint keneviri serası olduğunu gördü.
Polisi bile şaşkına çeviren baskında, saksı içerisinde toplamda 23 Hint keneviri ele geçirdi.
Aramalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşetler, poşetleme ve ambalaj için kullanılan sıcak baskı aleti, 14 adet satış için hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 150 gram kurutulmuş dalları kesilmiş Hint keneviri, 25 gram kenevir tohumu ve Hint keneviri üretimi için kullanılan materyaller bulundu. Baskın anı ise kameralara yansıdı.
Aramaların ardından evde etkisiz hale getirilen sevgili çift Hande G. ve Rauf İ. gözaltına alındı.
Emniyette 2 adet “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması”, “Dolandırıcılık”, “İş yerinden Kurumdan Hırsızlık” ve 2 adet “uyuşturucu kullanmak” suçlarından kaydı bulunan Rauf İ. ve sevgilisi Hande G. ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis baskınında şaşırtan manzara: Bez dolabın içinden uyuşturucu serası çıktı
İstanbul Cihangir'de ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bez dolabın içerisinde Hint keneviri serası ele geçirdi. Polisi bile şaşkına çeviren baskın kameralara yansırken, evde gözaltına alınan sevgili çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yaptığı ilginç ve tehlikeli videolarla sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu defa ilginç bir çalışmaya imza attı. Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC'lik motor kullanarak bir uçak tasarladı.
Tasarladığı uçağı Güney Çevre Yolu'nda test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı.
“İnsansız Hava Aracı” düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine koştu.
Vatandaşlar gördükleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan fenomen de çevresine biriken insanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Yaşanan garip kazayı yara almadan atlatan fenomen, kaza anını heyecanlı bir şekilde çevresindeki vatandaşlara anlattı.
Test sürüşü sırasında uçağın 80 kilometre hıza ulaşarak havalandığını söyleyen Sefa Kındır, “Bir uçak yapmayı denedim. Böyle bir hayalim vardı. 300 CC'lik motordan güzel bir uçak ürettim. Uçağımızı denemeye çıktık. Uçağımızı denerken 80 kilometre kadar hız ulaştığımda uçağım havalanmaya çalıştı. Aslında bu videomda uçağı uçurmayacaktık. Karada yürütmek istedik. Uçak uçmaya çalıştı. Kanatlarda uçma mekanizmaları olmadığı için uçağın önü havalandığı için kaza geçirdik. Sizlere de haber gelmiş insansız hava aracı düştü diye ama insanlı hava aracı düştü. Böyle bir olay geldi başımıza. Görenler durdu yardım etmeye çalıştı. Onlarda şaşırdı bu uçak nereden geldi buraya diye, nerden düştü falan dediler. Yani kendi denememizdi. El yapımı bir uçak yaptık. Onla da tam uçarken kaza geçirdik. Böyle garip bir olay geldi başımıza” diye konuştu.
İnsansız Hava Aracı düştüğünü duyup kaza yerine gelen bir vatandaş da “Uçak yoldan şarampole düşmüş. Tam bilmiyorum bende, bize de insan hava aracı düştü dediler. Biz de geldik baktık öyle bir şey yok. Fenomen bir arkadaşın çalışmasıyla uçak havalanmış o şekilde bir kaza olmuş” dedi.
Uçak, kaza yerine çağrılan bir minibüsle çekilerek olay yerinden götürüldü.
Osmaniye’de garip bir olay: Hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi
Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgârında etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğünü zannedip kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına dönerken, kaza geçiren fenomen ise yaşadığı garip olayı soğukkanlılıkla anlattı.