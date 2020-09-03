Son dakika koronavirüs haberleri: Konya'da altın gününe katılan kadın 17 kişiyle temas etmiş Üst üste iki gün 'altın gününe' katılan koronavirüslü kadın 17 kişiyle temas etmiş Konya'da koronavirüs olduğunu bilmeden üst üste iki gün altın gününe katılan kadının 17 kişiye temas ettiği ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan kadın ile temas ettiği kadınlar karantinaya alındı.

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 15:31 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 15:35 DHA