Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Üst üste iki gün altın gününe katılan koronavirüslü kadın 17 kişiyle temas etmiş
KONYA

Son dakika koronavirüs haberleri: Konya'da altın gününe katılan kadın 17 kişiyle temas etmiş

Üst üste iki gün 'altın gününe' katılan koronavirüslü kadın 17 kişiyle temas etmiş

Konya'da koronavirüs olduğunu bilmeden üst üste iki gün altın gününe katılan kadının 17 kişiye temas ettiği ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan kadın ile temas ettiği kadınlar karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Konya'da bir sitede koronavirüs olduğunu bilmeden altın gününe katılan kadının 17 kişi ile temas ettiği öğrenildi.
Konya'da bir sitede koronavirüs olduğunu bilmeden altın gününe katılan kadının 17 kişi ile temas ettiği öğrenildi.

Konya'da, kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası sitede uygulanan koronavirüs karantinası, kaldırıldı. Testi pozitif çıkan kadın ile temasa geçen 17 kişinin evlerinde karantina uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı. Koronavirüs tespit edilen kadının, hastalığını bilmeden 2 gün üst üste güne katıldığı belirtildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı: Allah rızası için dışarı çıkmayın
KORONAVİRÜS
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kovid-19 temaslı vatandaşlara çağrı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

17 kişiyle temas ettiği belirlendi

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 4 blok ve 68 daireden oluşan sitedeki bazı kadınlar arasında, 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kadının temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için önce sitenin tamamı, karantinaya alındı.

Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor
GÜNDEM
Vali Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor
  • Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu virüs tespit edilen kadının 17 kişiyle temasa geçtiği belirlendi. Sitenin tamamındaki karantina kaldırılırken, temaslı kişilerin bulunduğu 16 dairede karantina uygulanmaya başlandı. Sitede vaka sayısında artış olmadığı ve kadının temasa geçtiği 17 kişinin ise filyasyon ekipleri tarafından takibe alındığı, koronavirüs belirtisi olması halinde bu kişilerle ilgili gerekli tedavilere başlanacağı belirtildi.

Huzurevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı
KORONAVİRÜS
Huzurevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı

Balıkesir müftüsünden pandemi fetvası: Maske takmayan kul hakkına girer
KORONAVİRÜS
Balıkesir müftüsünden pandemi fetvası: Maske takmayan kul hakkına girer

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme: Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
KORONAVİRÜS
Koronavirüse karşı sevindiren gelişme: Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
Abone Ol Google News
RTÜKten Netflixe uyarı

RTÜK'ten Netflix'e uyarı

​'Minnoşlar' katalogdan çıkarılıyor.
Seyirci alınmayacak

Seyirci alınmayacak

​TFF, Bilim Kurulu'nun tavsiyesini dinledi.
Dubai’de binlerce işçi kaderine terk edildi: Açlıktan ölüyorum

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Cevap veremedi!

Cevap veremedi!

Kılıçdaroğlu, 'Abdullah Gül' sorusuyla bocaladı
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Binali Yıldırım müşahede altına alındı.

ABD polisinden bir skandal daha

ABD polisinden bir skandal daha

Siyahi adamı kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler.

Çocuk kitaplarını kontrol etmek mi zor yayından kaldırmak mı?
Yakışmadı, yakışmıyor

Yakışmadı, yakışmıyor

Vali Vasip Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların hesaplarına yattı.

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından yeni genelge.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.

Üç ilde<br>dev operasyon

Üç ilde
dev operasyon

​Binden fazla asker, polis ve korucu katılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.