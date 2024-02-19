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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:35 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:56 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.


Valilikten açıklama geldi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.





#Malatya
#deprem
#AFAD
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