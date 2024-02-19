Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında kentsel dönüşüm ve deprem konusuna değinen Kurum, "Bugün bu şehrin her bir ilçesinde 171 bin konutumuz sessizce, reklama, algıya, tabelaya ihtiyaç duyulmadan seferberlik şuuruyla dönüşüyor. Atalarımızın bir sözü ver suyu düşünmek nasıl susuzluğu gidermiyorsa, sadece istemek de gayeye ulaştırmaz.Hep çok çalışmak gerekir. İBB yönetimindekiler maalesef çalışmadılar üretmediler." ifadelerini kullandı.