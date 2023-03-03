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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.04'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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41 dakika önce
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