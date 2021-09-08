Manisa’da ormanlık alanda yangın

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanların ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
GÜNDEM
Manisa'da orman yangını
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İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Salihli Orman İşletme Şefliğine bağlı Eren Tepe gözetleme kulesinin ihbarıyla çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi.
Yangına, 10 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 48 personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.
Yaklaşık 70 dönüm alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da orman yangını: Alevler kısmen kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.