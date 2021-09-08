Manisa’da ormanlık alanda yangın

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda yangın çıktı.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi’ndeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanların ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İHA

15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

GÜNDEM Manisa'da orman yangını