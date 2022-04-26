Bakanlık duyurdu: Marmaray Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı’nda; Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olacak" denildi.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak

Bayram boyunca gezmek isteyenlere müjde, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında verildi.

Geçişler ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.