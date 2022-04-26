Bakanlık duyurdu: Marmaray Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı’nda; Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyollar, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olacak" denildi.
Bayram boyunca gezmek isteyenlere müjde, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında verildi.
Geçişler ücretsiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.