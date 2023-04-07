MHP aday listesini Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya teslim etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
MHP aday listesi açıklanmıştı
MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.
Listede Ankara Birinci Bölge'de 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Önder Kahveci ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara İkinci Bölge'de 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı, Özgür Bayraktar ve Nevin Taşlıçay takip etti. Ankara Üçüncü Bölge'de 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Seçkin Odabaşı izledi.
İstanbul'da listenin ilk 3 sırasında Birinci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, İkinci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Ferhat Çakıroğlu, Üçüncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz bulunuyor.
İzmir'de ilk 3 sırada; Birinci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan ve Cihan Aslan, İkinci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve İsmail Obuz aday gösterildi.
48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu
MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.