MHP aday listesini Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya teslim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci dönem milletvekili genel seçiminde miletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP aday listesi açıklanmıştı

MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

Listede Ankara Birinci Bölge'de 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Önder Kahveci ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara İkinci Bölge'de 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı, Özgür Bayraktar ve Nevin Taşlıçay takip etti. Ankara Üçüncü Bölge'de 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Seçkin Odabaşı izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sırasında Birinci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, İkinci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Ferhat Çakıroğlu, Üçüncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Hayati Arkaz bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sırada; Birinci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan ve Cihan Aslan, İkinci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve İsmail Obuz aday gösterildi.

48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu

MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.

MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 43 aday şöyle:

"Devlet Bahçeli, Muharrem Varlı, Ayşe Sibel Ersoy, Mehmet Taytak, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay, Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Abdurrahman Başkan, İsmet Büyükataman, Kamil Aydın, Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Lütfi Kaşıkçı, Olcay Kılavuz, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Mehmet Bülent Karataş, Celal Adan, Cemal Çetin, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Ahmet Erbaş, Mehmet Celal Fendoğlu, Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, Ahmet Özyürek, Yücel Bulut, İbrahim Özyavuz, İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı, Halil Öztürk, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz ve Hayati Arkaz."

Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 5 milletvekili ise şunlar:

"Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Esin Kara, Baki Şimşek, Metin Nurullah Sazak ve Sefer Aycan."

Aday listesine giren yeni isimler

Listede TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı Muğla 1'inci sıradan, siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun 1'inci sırada aday olarak yer aldı.

Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu.

İl il MHP milletvekili aday listesi

Adana: 1 Muharrem Varlı, 2 Ayşe Sibel Ersoy, 3 Mustafa İzgioğlu, 4 Firdevs Cingözler, 5 Alev Ataş, 6 Uğur Öztürk, 7 Bünyamin Avcı, 8 Yusuf Baş, 9 Adem Gündoğan, 10 Ahmet Reha Yerleşen, 11 Zekeriya Siverekli, 12 Hakan Uykız, 13 Atilla Duygun, 14 Mahmut Tülek, 15 Tufan Bilen.

Adıyaman: 1 İsmail Gümüş, 2 Fevzi Öztürk, 3 Ahmet Bilgiç, 4 Asiye Bulundu, 5 Sıraç Aslan.

Afyonkarahisar: 1 Mehmet Taytak, 2 Yücel Genç, 3 Mehmet Emre Demiral, 4 Mehmet Hakan Çolpan, 5 İsmail Aydoğuş, 6 Mustafa Güllü.

Ağrı: 1 Salih Emir Mutluer, 2 Yasin Özyalçın, 3 Kahraman Hanbaba, 4 İbrahim Arpacı.

Amasya: 1 Mehmet Sarı, 2 Mustafa Güçyetmez, 3 Murat Suşehirli.

Ankara 1'inci Bölge: 1 Mevlüt Karakaya, 2 Önder Kahveci, 3 Eyyüp Yıldız, 4 İbrahim Çiftçi, 5 Oğuz Yılmaz, 6 Levent Çağlancı, 7 Şeniz Sezgin, 8 Yiğit Yılmaz, 9 Sultan Polat, 10 Funda Gülerer, 11 Murat Karakurt, 12 Ahmet Karagöz, 13 Adnan Yirik.

Ankara 2'nci Bölge: 1 Sadir Durmaz, 2 Özgür Bayraktar, 3 Nevin Taşlıçay, 4 Ahmet Selim Yurdakul, 5 Cengiz Şahin, 6 Tarkan Toper, 7 Emine Güven Öztürk, 8 İlkay Uyar Kaba, 9 Ümmühani Çoşkun, 10 Yusuf Tanık, 11 Levent Uğurlu.

Ankara 3'üncü Bölge: 1 Yaşar Yıldırım, 2 Erkan Haberal, 3 Seçkin Odabaşı, 4 Fatih Çetinkaya, 5 Özmen Alp Giray Erdemir, 6 Hayriye Aydın, 7 Erdinç Ölmez, 8 Yaşar Yukarıkır, 9 Bahri Batuhan Kurban, 10 Hüseyin Yılmaz, 11 Uğur Sadık, 12 Öznur Özen.

Antalya: 1 Abdurrahman Başkan, 2 Hilmi Durgun, 3 Mustafa Aksoy, 4 Yusuf Kelleli, 5 Ferhat Sarıbek, 6 İlknur Fidan, 7 Oğuzhan Çelik, 8 Yavuz Çağlar, 9 Serkan Öztürk, 10 Ali Çetin, 11 Hayati Peker, 12 Esmaye Özörmenoğlu, 13 İdris Özcan, 14 Ahmet Ali Coşkun, 15 Mehmet Ali Yalçın, 16 Mustafa Doruatlı, 17 Kutluhan Tozoğlu.

Artvin: 1 Mete Han Özkan. 2 Erkan Çağatay Kuruoğlu.

Aydın: 1 Deniz Depboylu, 2 Burak Pehlivan, 3 Yusuf Keremit, 4 Burhan Uça,ş 5 Etem Yeşilyur,t 6 Çetin Durmaz, 7 Osman Gazi Cihangiroğlu, 8 Cengiz Ataseven.

Balıkesir: 1 Ekrem Gökay Yüksel, 2 Harun Algül, 3 Cem Özışıklıoğlu, 4 Abdullah Sarbay, 5 İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu, 6 Nihat Gezergiç, 7 Ayten Sak, 8 Özkan Öztürk, 9 Cem Kıvılcım.

Bilecik: 1 İbrahim Bağ, 2 Tacettin Güven.

Bingöl: 1 Metin Keskin, 2 Muhammed Köse, 3 Ekrem Çifçi.

Bitlis: 1 Gökhan İdiz, 2 Osman Gülsar, 3 Abdulrahim Şubaşı.

Bolu: 1 İsmail Akgül, 2 Rahmi Aksoy, 3 Muhittin Özel.

Burdur: 1 Servet Olpak, 2 Andaç Özdemir, 3 Esma Özdaşlı.

Bursa 1. Bölge: 1 İsmet Büyükataman, 2 Ahmet Beygirci, 3 Yaşar Türk, 4 Korkut Aktaş, 5 Metin Çoraklı, 6 Canan Tarçın, 7 Ridvan Kılıçoğlu, 8 Suat Ermiş, 9 Erol Comart, 10 Tuğba Şentürk Yılmaz.

Bursa 2. Bölge: 1 Fevzi Zırhlıoğlu, 2 Muhammet Tekin, 3 Ayhan Öna,l 4 Bilal Doğan, 5 Mustafa Narmanlı, 6 Ali Bahadır, 7 Aydın Sancar, 8 Alparslan Karaaslan, 9 Gamze Nur Sarğın, 10 Gülseren Özbek.

Çanakkale: 1 Sıtkı Keçeci, 2 Nahit Özkan, 3 Hasan Babadağlı, 4 Fatih Şahin.

Çankırı: 1 Pelin Yılık, 2 İsmail Arslaner.

Çorum: 1 Vahit Kayrıcı, 2 Ahmet Kurtbaş, 3 İsmail Lek, 4 Mete Çakı.

Denizli: 1 Ferudun Ünal, 2 Yusuf Garip, 3 Ebru Leman Kalkan, 4 Emre Erdoğan, 5 Mehmet Altıntaş, 6 Raşit Özdemir, 7 Hüseyin Yüklet.

Diyarbakır: 1 Hasan Özmen, 2 Ahmet Güzel, 3 Zülküf Aslan, 4 Gülşah Süvarioğlu, 5 Feyzi Yiğitkan, 6 İlknur Yılmaz, 7 Ahmet Tuncalp, 8 Mahsum Yılmaz, 9 Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü, 10 Gökalp Kayacan, 11 Okan Demir, 12 Yunus Bostan.

Edirne: 1 Ali Özer, 2 Ayvaz Yalaza, 3 Hatice Ser, 4 Hülya Balkan.

Elazığ: 1 Semih Işıkver, 2 Oğuzhan Demir, 3 Hakan Kuzu, 4 Yunus Genç, 5 Fatma Sevinç Oğuzhan.

Erzincan: 1 Cemil Yavuz Aksu, 2 Aziz Gün.

Erzurum: 1 Kamil Aydın, 2 Muhammet Hanifi Macit, 3 Ömer Haluk Pirimoğlu, 4 Naim Karataş, 5 Mehmet Musa Çakır, 6 Sinan Demircioğlu.

Eskişehir: 1 Bülent Maşaoğlu, 2 Leman Sivri, 3 Muhammed Bahadır Ayas, 4 Mustafa Enes Süzen, 5 Emre Karabacak, 6 Oğuzhan Ünal.

Gaziantep: 1 Sermet Atay, 2 Mustafa Bozgeyik, 3 Ali Muhittin Taşdoğan, 4 Mahmut Cüneyt Göz, 5 Abdullah Şaşuşağı, 6 Elif Aslı Ercihan, 7 Ayşegül Köroğlu, 8 Ender Özkarslıgil, 9 Ramazan Yıldız, 10 Fatih Yunus, 11 Fahri Çevik, 12 Gürkan Kıraç, 13 Ahmet Durmuş Yılmaz, 14 Alpaslan Savaş.

Giresun: 1 Ertuğrul Gazi Konal, 2 Fatih Meşe, 3 Hami Pekdemir, 4 Salih Türk.

Gümüşhane: 1 Musa Küçük, 2 Birol Tuğlu.

Hakkari: 1 Fatih Özbek, 2 Murat Taşyürek, 3 Ulaş Albayrak.

Hatay: 1 Lütfü Kaşıkçı, 2 İsmail Başar, 3 Mehmet Bilgili, 4 Hüseyin Zaroğlu, 5 Hüseyin Akgöl, 6 Ahmet Gedik, 7 Nigar Özer, 8 Uygar Polat, 9 Hasan Kendir, 10 Yunus Türk, 11 Mehmet Özgür Yıldırım.

Isparta: 1 Hasan Basri Sönmez, 2 Selim Öncel, 3 Ahmet Kaya, 4 Cennet Toker.

Mersin: 1 Levent Uysal, 2 Serdar Soydan, 3 Mustafa Akın, 4 Olcay Kılavuz, 5 Mehmet Şahin, 6 Kürşat Türker Ercan, 7 Mustafa Yaşar, 8 Kıvanç Derya, 9 Zeynel Korkmaz, 10 Ferda Er, 11 Fatih Önge, 12 Ali Arı, 13 Ali Kaya.

İstanbul: 1'inci Bölge 1 Edip Semih Yalçın, 2 İzzet Ulvi Yönter, 3 Memet Bülent Karataş, 4 Nevzat Ünlütürk, 5 Murat Şahin, 6 Şahin Gürz, 7 Fadime Ersoy Dursun, 8 Büşra Düzgün Kaya, 9 Hilal Dilber, 10 Afşin Birben, 11 İrem Çelik, 12 Erdem Doğruer, 13 Yiğit Emre Altun, 14 Fatih Eryılmaz, 15 Fevziye Hasasu, 16 Bayram Binici, 17 Aysun Turgut Beşoluk, 18 Can Ildırı, 19 Göksal Beşkaya, 20 Fikri Ay, 21 İlker Çakıroğlu, 22 Yunus Emre Durmuş, 23 Şenel Ustabaşı, 24 Gökmen Kayıkçı, 25 Cemal Altunhan, 26 Fatih Kaya, 27 Mahmut Coşkun, 28 Murat Can Aydın, 29 Serdar Bıyıkoğlu, 30 Mücahit Güngör, 31 Mustafa Yeter, 32 Halil İbrahim Uz, 33 Suat Altunkaynak, 34 Umut Akbulut, 35 Okan Ertorun.

İstanbul 2'nci Bölge: 1 Celal Adan, 2 Cemal Çetin, 3 Ferhat Çakıroğlu, 4 Nur Tuba Aktay, 5 Niyazi Paksoy, 6 Birol Gür, 7 Yüksel Kaleci, 8 Güllü Yener, 9 Mahmut Yalçın, 10 Tuğrul Gök, 11 Ayhan Aras, 12 Feime Akıncı, 13 Nevra İmamoğlu, 14 Mehmet Çetin, 15 Recep Yavaş, 16 Ali Atabeyoğlu, 17 Erhan Üstünbaş, 18 Serkan Büyük, 19 Murat Sancak, 20 Erkan Özçelik, 21 Caner Öner, 22 Beyda Nur Ayçetin, 23 Ferda Kapucuoğlu, 24 Necdet Öztürk, 25 Serdar Doyuran, 26 Alican Erdoğan, 27 Celal Deniz.

İstanbul 3'üncü Bölge: 1 Feti Yıldız, 2 İsmail Faruk Aksu, 3 Hayati Arkaz, 4 Arzu Erdem, 5 Gökhan Türkeş Öngel, 6 Davut Haskırış, 7 Ahmet Savaş Çolak, 8 Özge Tekoğulları, 9 Aylin Yüksel Ülker, 10 Metin Arı, 11 Bahattin Şengül, 12 Osman Büyükkaya, 13 Uygar Oral Öztürk, 14 Alparslan Çatak, 15 İlkay Kaymak, 16 Dilara Erkut, 17 Aslıhan Soylu, 18 Mustafa Sepin, 19 Jasmina Türkoğlu, 20 Volkan Büyükusta, 21 Nergis Gök, 22 Okan Demir, 23 Mesut Yıldırım, 24 Mustafa Alp, 25 Mehmet Başak, 26 Mehmet Şener Çelik, 27 Bekir Sıtkı Karausta, 28 Mehmet Galip Dere, 29 Enes Yılmaz, 30 Mehmet Sıddık Kaplan, 31 Hakan Öztürk, 32 Mehmet Gürbüz, 33 Fatih Mehmet Çetinkaya, 34 Mehmet Ali Özel, 35 Muhammed Rafet Yiğit, 36 Bülent Özcan.

İzmir 1'inci Bölge: 1 Hasan Kalyoncu, 2 Bahadır Bumin Özarslan, 3 Cihan Aslan, 4 Selahattin Şahin, 5 Ufuk Aksoy, 6 Sıdıka Topal, 7 Salim Arduçlu, 8 Lokman Kızılörenli, 9 Nihal Baş, 10 Ali Durut, 11 Abdullah Batuhan Gürbüz, 12 Hülya Aykaç, 13 Halit Göndüz, 14 Kayhan Derya.

İzmir 2'nci Bölge: 1 Tamer Osmanağaoğlu, 2 Abdulkadir Bektaş, 3 İsmail Obuz, 4 Ayşegül Ekşi, 5 Recep Akan, 6 Eyüp Erim Ergören, 7 Çetin Altın, 8 İhsan Gürkan Taşkın, 9 Ahmet Deha İmal, 10 Yiğit Fikri Atalı, 11 Hasan Sekin, 12 Erhan Elibol, 13 Mustafa Çintaş, 14 Mehmet Mert Dolğaç.

Kars: 1 Taner Gökçek, 2 Uğur Boy, 3 Halil Kerem Aydın,

Kastamonu: 1 Emin Çınar. 2 Alperen Özmen. 3 Engin Uzuner.

Kayseri: 1 İsmail Özdemir, 2 Mustafa Baki Ersoy, 3 Adnan İncetoprak, 4 Mete Kurt, 5 Mülayim Gül Akarsu, 6 Ergün Eryılmaz, 7 Ertuğrul Yücebaş, 8 Kayhan Saraç, 9 Mustafa Bozkurt, 10 Batuhan Berke Başpınar.

Kırklareli: 1 Nur Aybüke Baybaş, 2 Gamze Bozdemir, 3 Alaattin Ersan Şenyiğit.

Kırşehir: 1 Ali Aydın Akpınar, 2 Mehmet Ay.

Kocaeli: 1 Saffet Sancaklı, 2 Yudum Kaşıkçı, 3 Emre Külcü, 4 Haktan Kalıntaş, 5 Hasan Galyan, 6 Celalettin Yaylak, 7 Serkan Günaydın, 8 Halil Maya, 9 Murat Balta, 10 Havva Köse, 11 Muhteren Çay, 12 Hacı Ertan, 13 İsa Araz, 14 Abdülkadir Danışmaz.

Konya: 1 Mustafa Kalaycı, 2 Konur Alp Koçak, 3 Celil Çalış, 4 Güzide Çıpan, 5 Hüseyin Kavas, 6 Bilal Yiğit, 7 Mustafa Yağan, 8 Mehmet Turhan, 9 Yasin Yakar, 10 Salih Akça, 11 Songül Gizem Yücel, 12 Ramazan Uyar, 13 Aytekin Mart, 14 Yakup Kocabaş, 15 Fatih Toklucu.

Kütahya: 1 Ahmet Erbaş, 2 Murat Gül, 3 Mehmet Dinç, 4 Arzu Kurnaz, 5 Ülkü Gökçen Kehribar.

Malatya: 1 Mehmet Celal Fendoğlu, 2 Ömer Ekici, 3 Mesut Samanlı, 4 Selma Çiçek, 5 Muhsin Yiğit, 6 Uğur Sevim.

Manisa: 1 Erkan Akçay, 2 Ali Uçak, 3 Şehnaz Güvendik Arık, 4 Mustafa Ünveren, 5 Güngör Dinçer, 6 Seval Başkesen, 7 Hüseyin Şahin Erturan, 8 Nadi Sarı, 9 Deniz Sevim, 10 Öztürk Demir.

Kahramanmaraş: 1 Zuhal Karakoç Dora, 2 Turan Şahin, 3 Ertuğrul Doğan, 4 Ömer Özkan, 5 Aziz Kömürcü, 6 Hüseyin Çiçek, 7 Sermet Yıldız, 8 Mesut Çakar.

Mardin: 1 Ferhan Bozkuş, 2 Mehmet Erboğan, 3 Mehmet Sait Tezdönen, 4 Zeyni Albayrak, 5 Bedrettin Aslan, 6 Oktay Şengül.

Muğla: 1 Özlem Balcı, 2 Ertuğrul Avcı, 3 Mevlüt Kiriş, 4 Abdulkadir Tekin, 5 Şevket Tokur, 6 Hilmi Başpınar, 7 Neslihan Doğangül Önder.

Muş: 1 Levent Özmen, 2 Haluk Zeki Öğreten, 3 Yaşar Furkan Bingöl.

Nevşehir: 1 Filiz Kılıç, 2 Mustafa Çiftçi, 3 Emre Aktaş.

Niğde: 1 Cumali İnce, 2 Emrullah Türe, 3 Ahmet Yasin Şentürk.

Ordu: 1 Naci Şanlıtürk, 2 Erol Bayram, 3 Doğukan Ak, 4 Alpaslan Türkkan, 5 Tuncer Usta, 6 Ahmet Topal.

Rize: 1 Recep Bakırcı, 2 Remzi Kutanoğlu, 3 Yunus Emre Öztürk.

Sakarya: 1 Muhammed Levent Bülbül, 2 Ahmet Ziya Akar, 3 Hüseyin Ekşi, 4 Sezer Şengöz, 5 Yaşar Aygüneş, 6 Şükür Salih, 7 Nesrin Burnazoğlu, 8 Ali Halil.

Samsun: 1 İlyas Topsakal, 2 Abdullah Karapıçak, 3 Hüseyin Demir, 4 Berfin Kara, 5 Yunis Aksu, 6 Yaşar Dursun, 7 İbrahim Yüksel, 8 Hami Korkmazlı, 9 Abdülvahit Vardar.

Siirt: 1 Necdet Kayra, 2 İsmail Keskin 3 Okan Işıktaş.

Sinop: 1 İsmail Büyükkayıkçı, 2 Hasan Ataman.

Sivas: 1 Ahmet Özyürek, 2 İlker İpek, 3 Kenan Çarboğa, 4 Murat Sevinç, 5 Bahadır Gökmen.

Tekirdağ: 1 İlker Yücel, 2 Koray Önsel, 3 Murat Turna, 4 Gökhan Baylan, 5 Mustafa Süleyman Kurtar, 6 Filiz Orman Akın, 7 Hasan Memişoğlu, 8 Necmi Özgül.

Tokat: 1 Yücel Bulut, 2 Recep Bozdemir, 3 Ayhan Özçelik, 4 Ayla Bedirhan Çelik, 5 Ufuk Değerliyurt.

Trabzon: 1 Bekir Sıtkı Tarım, 2 Yavuz Tellioğlu, 3 Şener Pul, 4 Edanur Altıntaş, 5 Yusuf Çakmak, 6 Murat Aksoy.

Tunceli: 1 Nilgün Dalkılıç.

Şanlıurfa: 1 İbrahim Özyavuz, 2 Halil Bakış, 3 Halit Yıldız, 4 Osman Mutlu, 5 Mehmet Arpaci, 6 Mahmut Polat, 7 Kemal Güneş, 8 Havva Birsen Deger, 9 İsmail Akçakaya, 10 Mustafa Ayğırcı, 11 Ali Kurt, 12 Ahmet Ergün, 13 Hasan Koruk, 14 Hakkı Kaya.

Uşak: 1 Ayhan Kınden, 2 Oğuz Çakmak, 3 Muzaffer Sait Dönmez.

Van: 1 Yahya Cancan, 2 Ayhan Kahraman, 3 Fatih Şahin, 4 Abdulselam Arvas, 5 Sunullah Keleş, 6 Abdulhakan Üçdal, 7 Abdulaziz Gülbay, 8 Serpil Taşkıran.

Yozgat: 1 İbrahim Etem Sedef, 2 Kazım Ergün, 3 Ülkü Yılmaz, 4 Sezer Yozgat.

Zonguldak: 1 Murat Kotra, 2 Bayram Bozkurt, 3 Özlem Taşkın, 4 Engin Sunat, 5 Semih Aydın.

Aksaray: 1 Ramazan Kaşlı, 2 Mustafa Zavlak, 3 Çiğdem Er, 4 Fatih Doğan.

Bayburt: 1 Bekir Kasap Karaman, 1 Mahmut Ünüvar, 2 Turan Şener, 3 Soydan Evci.

Kırıkkale: 1 Halil Öztürk, 2 Melike Boran İsmailoğulları, 3 Menderes Eray.

Batman: 1 Recep Çelikkaya, 2 Tekin Güçlü, 3 Hüseyin Kazak, 4 Hakan Atala, 5 Alperen Özdemir.

Şırnak: 1 Halil Tatar, 2 Fikret Kaya, 3 İdris Barkın, 4 Bahattin Seven.

Bartın: 1 Cemal Akın, 2 Sezai Hangişi.

Ardahan: 1 Onur Ümit Işık, 2 Nursen Opalay.

Iğdır: 1 Yaşar Karadağ, 2 İbrahim Dizman.

Yalova: 1 Namık Öz, 2 Cemil Tanrıkulu, 3 Erkan Akçal.

Karabük: 1 Ahmet Dönmez, 2 Murat Karagül, 3 Dilek Ünver.

Kilis: 1 Mustafa Demir, 2 Fatih Kaya.

Osmaniye: 1 Devlet Bahçeli, 2 Ruhi Ersoy, 3 Hakan Hakkoymaz, 4 Ali Fuat Kardaş.