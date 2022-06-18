MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek! #MSB pic.twitter.com/vjD8MF7PDx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022

GÜNDEM Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde beş terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi